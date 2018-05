Harvey Weinstein s-a predat politistilor din New York si a fost pus sub acuzare de viol si agresiune sexuala Producatorul Harvey Weinstein, care s-a predat vineri autoritatilor la o sectie de politie din New York, la cateva luni dupa ce a fost acuzat de mai multe femei de abuz sexual, a fost pus sub acuzare de viol si agresiune sexuala, relateaza Reuters si AFP.

