Harvey Weinstein a pledat nevinovat marți la cele trei infracțiuni aduse împotriva sa la Curtea Supremă din New York. Producătorul este judecat pentru două acuzații de viol și o acuzație de abuz sexual.

Weinstein a negat anterior toate acuzațiile pentru activitate sexuală nonconsensuală și a rămas liber după ce a plătit cauțiunea de 1 milion de dolari în numerar, potrivit avocatului său, Benjamin Brafman.

Acuzațiile au fost făcute de două femei, una care a fost implicată într-un un incident în 2004 și una care a suferit în 2013, potrivit Procuraturii din Manhattan District. Weinstein s-a predat autorităților la data de 25 mai, la șapte luni după ce The New Yorker și The...