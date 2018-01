Harvey Weinstein, lovit si umilit intr-un restaurant din Arizona Harvey Weinstein a fost filmat in timp ce era lovit si umilit de un barbat, intr-un restaurant din Arizona. Captura foto: Youtube LifeStar Weinstein venise sa ia masa la restaurantul de langa centrul de reabilitare in care sta de ceva timp, dupa izbucnirea scandalului sexual.

Clientii localului nu l-au privit cu ochi buni, unul dintre barbatii prezenti in restaurant in acel moment lovindu-l peste fata, impingandu-l si strigand la el sa iasa afara.... citeste mai mult

