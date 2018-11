Pe primul loc în acest clasament se află Republica Moldova, cu 17,4 litri de alcool pur per cetățean, per an. Asta înseamnă că fiecare persoană din țara de peste Prut consumă nu mai puțin 178 de sticle de vin pe an. În România se consuma între 12,1 și...

Realitatea, 2 Martie 2017