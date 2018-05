În ciuda creşterilor salariale din ultimul an, există încă 12 judeţe unde salariile medii nete sunt sub 2.000 de lei, adică sub 440 de euro.

Cel mai prost plătiţi angajaţi din România sunt în judeţele Neamţ, Caraş-Severin şi Suceava. Aceştia încasează lunar, în medie, între 1.932 şi 1.934 de lei, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Naţional de Statistică, aferente lunii ianuarie 2018.

Departe de această situaţie nu sunt nici locuitorii din Botoşani, Harghita, Hunedoara, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Bistriţa-Năsăud, Vrancea şi Buzău, care câştigă după o lună de muncă, în medie, mai puţin de 2.000 de lei.

Analiştii economici spun că... citeste mai mult