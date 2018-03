Bancile nu au dus o viata usoara in ultima perioada. Potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), bancile au adunat in ultimii trei ani pierderi de 3,4 miliarde de lei. Iar in 2012 acestea au fost de 2,12 miliarde de lei, triple fata de 2011....

Econtext, 12 Februarie 2013