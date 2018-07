Harta Kustendge harbour 1863

În 1857, autorităţile turce au concesionat construirea portului Constanţa şi a căii ferate Cernavodă - Constanţa companiei engleze Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd. După Războiul de Independenţă, în anul 1878 apar primele...

Ziua de Constanta, 1 Mai 2018