Ieşirea la pensie înseamnă condamnarea la o viaţă în sărăcie pentru majoritatea bătrânilor din România. La nivel naţional, sunt peste 4,650 milioane de pensionari care au muncit o viață întreagă, au plătit contribuții la stat şi în final s-au ales cu venituri sub 1.000 de lei. Există însă judeţe în ţară unde pensia medie coboară chiar şi sub acest prag de mizerie.

Pensia medie în România este 1.071 de lei, sub 43% din salariul mediu net din ţară. Cu aceşti bani, bătrânii din România care iau pensie de la Casa Naţională, nu şi cei care benficiază de pensii speciale, sunt nevoiţi să trăiască în... citeste mai mult