Harta fetei - Locul in care iti apar cosuri indica probleme ale organelor interne

Locul in care iti apar cosurile pe fata indica probleme de sanatate la anumite organe.

Atunci cand acneea revine in acelasi loc, inseamna ca se intampla ceva negativ in corpul tau. Pielea ta reflecta starea interna a corpului.

O analiza atenta a locului in care iti apare acneea iti poate spune ce organe sunt bolnave sau pline de toxine.

Zona 1 - Probleme cu intestinul subtire

Zona 2 - Vezica urinara

Zona 3 - Ficat

Zona 4 - Inima

Continuarea AICI.

citeste mai mult