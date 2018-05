În ciuda creşterilor salariale din ultimul an, există încă 12 judeţe unde salariile medii nete sunt sub 2.000 de lei, adică sub 440 de euro. Cel mai prost plătiţi angajaţi din România sunt în judeţele Neamţ, Caraş-Severin şi Suceava. Aceştia...