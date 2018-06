Harley-Davidson isi muta productia de motociclete in afara SUA. Trump critica decizia Celebra companie americana producatoare de motociclete, Harley-Davidson, a decis sa isi multe linia de fabricatie in afara Statelor Unite ale Americii, in incercarea de a evita taxele vamale uriase impuse de UE pentru importurile de produse din State.

Uniunea Europeana a raspuns Uniunea Europenea a decis sa majoreze taxele vamale cu 25% pentru produsele importate din SUA, ca raspuns la la hotararea Administratiei Trump de a impune taxe pe importurile de otel si aluminiu din UE. In timp... citeste mai mult