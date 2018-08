Harababura de la Transplanturi

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că nu se cunoaşte numărul exact al pacienţilor care necesită un transplant şi nu există o prioritizare a pacienţilor în funcţie de urgenţă sau de înscrierea pe liste. În plus, nici directorul ANT nu cunoaşte astfel de date.

„Nu cunoaştem o cifră exactă cu numărul exact de bolnavi care necesită transplant. (...) Nu am restructurat Angenţia Naţională de Transplant (ANT), am schimbat conducerea instituţiei, restructurarea urmează. Există aceste registre care sunt pe fiecare centru... citeste mai mult

