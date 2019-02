Echipa lui Hagi nu a tras niciun şut pe spaţiul porţii ieşenilor şi a ajuns la 556 minute fără să fi marcat gol. Viitorul a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, ultimul succes al constănţenilor datând de pe 1 decembrie 2018, când au zdrobit Dinamo cu 4-1.

În ciuda înfrângerii, Hagi a încercat să fie optimist, subliniind lucrurile pozitive. "Eu zic că am stat bine azi. Am avut ocazii, dar nu intră mingea. Am avut bară, am avut şuturi deviate, pur şi simplu nu a intrat. Sunt meciuri grele şi puncte importante pierdute. Din păcate, sunt... citeste mai mult

azi, 09:51 in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in