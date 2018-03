Hans Klemm: Avem o incredere deplina in DNA si in conducerea sa Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa.

