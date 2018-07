Şeful misiunii diplomatice a SUA în România, Hans Klemm, a declarat vineri, la Cluj, că este prima dată după 100 de ani când Ambasada Statelor Unite a sărbătorit Ziua Independenţei în afara Bucureştiului.

„Ziua Independenţei este un eveniment special, este prima dată în 100 de ani când Ambasada SUA în România sărbătoreşte această zi în afara Bucureştiului, la Cluj-Napoca. Am sărbătorit 4 iulie săptămâna trecută la Bucureşti, dar am ales să facem o a doua sărbătorire la Cluj, ca o recunoaştere a rolului acestui oraş ca centru al unei dezvoltări economice rapide, ca centru politic, capitală a Transilvaniei. De asemenea, să recunoaştem numeroasele relaţii pe care SUA le are cu cetăţenii... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Napoca News in