Handbalistii defileaza in Divizia A

„Am întâlnit o echipă, Poli Timișoara, care, din punctul meu de vedere, și-a dorit foarte mult victoria. Noi am început meciul așa cum nu ne-am fi dorit. Am avut o primă repriză slabă, tocmai de aceea a fost și scorul la pauză în avantajul timișorenilor. Poli ne-a condus la un gol diferență, 11-10, dar în repriza a doua ne-am revenit și am preluat conducerea jocului. Într-un final, am câștigat la opt goluri. Nu știu dacă această serie este cam ușoară pentru Reșița. Seriile celelalte nu le cunosc, pot să-mi dau doar cu presupusul, iar din... citeste mai mult

