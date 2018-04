Sportiva Cristina Neagu, desemnată de trei ori cea mai bună handbalistă a lumii, a mărturisit că a fost martora unor scene de violență. Declarațiile sportivei au fost făcute în cadrul unui eveniment despre violența în școli (bullying). ”Nu mi s-a întâmplat să fiu agresată, dar am asistat la scene de bullying. Nu am știut ce să fac. Acasă, părinții îmi spuneau să nu intervin în astfel de cazuri, pentru că riscam să devin și eu agresată”, a mărturisit Cristina.

Într-un interviu pentru a1.ro, Cristina Neagu a declarat: ”Din fericire pentru mine, nu am fost agresată. Dar, este păcat că atât de mulți... citeste mai mult

Sursa: A1