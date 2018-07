Naționala feminină de handbal junioare a României a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru Campionatul Mondial din Polonia. Puștoaicele antrenate de celebra Carmen Amariei știu deja cum vor sărbători o mult visată medalie de aur: cu o baie în piscină!

”Am înțeles că e o piscină acolo sau ceva de genul acesta. Am zis că dacă luăm titlul mondial deja am mai făcut asta și când am cucerit locul 1 la Jocurile Mediteraneene, ne-am aruncat în piscină și era foarte rece”, a declarat Diana Ciucă,... citeste mai mult

