Conduse în teren de Sorina Târcă (fata Marianei Târcă - golghetera all-time a naționalei României), "tricolorele mici" se duelează în weekend la Cluj-Napoca cu Georgia, Ucraina și Croația pentru calificarea la Campionatul Mondial sub 20 ani din acest an din Ungaria. În 2020, turneul final va fi organizat chiar de România.

"Abordăm meciurile cu încredere deoarece jucăm acasă. Cel mai greu meci va fi cel contra Croației, am mai jucat cu ele la Campionatul European. Este ultimul an... citeste mai mult

