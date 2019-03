Handbal feminin: Viața bate filmul! FC Argeș bate Dacia Mioveni...

Astăzi, handbalistele Daciei din Mioveni au jucat la Pitești, în postură de gazde, cu FC Argeș, în derby-ul județean al seriei C din Divizia A, a CN Handbal Feminin. În preambulul meciului dădeam ca victorioasă certă Dacia. Am pus, totuși, o condiție: Să nu-și bage dracu’ coada!.. Cine a urmărit confruntările dintre cele două echipe în această ediție de campionat, nu avea cum să parieze pe FC Argeș, pentru că Dacia s-a impus la scor în ultimele două întâlniri, conduce în clasament și are planuri mari pentru viitor.

Dar, așa cum se întâmplă de multe ori în sport, dracu’ nu s-a putut... citeste mai mult

