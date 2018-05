Nicolae Luca, team manager al echipei feminine de handbal CSM Bucureşti, a apreciat că la turneul Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta, campioana României va fi încurajată de circa 1.500 de suporteri români, la fel ca anul trecut.

Nicolae Luca a precizat că la Final Four vor participa toate jucătoarele din lotul echipei CSM Bucureşti, alături de staff-ul tehnic şi medical.

''De data asta la Budapesta vom transporta întregul lot, pentru că ne dorim ca acolo să avem toate condiţiile pregătite. Vor participa toate jucătoarele, staff-ul tehnic şi medical, am suplimentat la cererea fetelor, tocmai în ideea de a nu le lipsi nimic. Se va pleca joi 10 mai, ora... citeste mai mult

azi, 00:00 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Replica in