Handbal feminin: CSM București are un nou antrenor

CSM București, campioana en-titre din Liga Națională de handbal feminin, are un nou antrenor. Este vorba despre suedezul Magnus Karl Johansson, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

„Sunt bucuros pentru încrederea pe care conducerea clubului CSM București o are în mine. Sunt de asemenea bucuros pentru faptul că am ocazia să fac parte din staff-ul tehnic al unei echipe atât de importante din handbalul european. Abia aștept să începem meciurile în fața suporterilor români. O să dau tot ce am mai bun pentru a obține cele mai... citeste mai mult

