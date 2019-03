CSM Bucuresti a reusit o victorie superba in deplasare (scor 29-28) cu Rostov Don, campioana Rusiei, rezultat in urma caruia a obtinut calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin - va evolua in Final Four-ul de la Budapesta (se va...

Ziarul de Iasi, 9 Aprilie 2016