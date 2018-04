Potaissa Turda va evolua mâine, începând cu ora 16:30, pe teren propriu, contra celor de la Vestmannaeyjar IBV, în manșa retur a semifinalelor Cupei Challenge.



Turda are de recuperat trei goluri după înfrângerea, 28-31, de pe terenul islandezilor.

Președintele clubului turdean, Flaviu Sâsâeac, a vorbit în exclusivitate pentru TurdaNews despre partida de mâine, cât și despre atmosfera pe care o așteaptă în sala „George Barițiu”.

„Mâine este o zi cât un an de muncă, ziua în care o comunitate întreagă se oglindește și se regăsește în prestația echipei care îi aparține. Mâine nu are... citeste mai mult