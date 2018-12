Sergiu Hanca a pus capul în pământ la finalul înfrângerii cu Viitorul, scor 4-1, şi a continuat să susţină că Dinamo are nevoie de puncte. De asemenea, mijlocaşul a comentat şi eliminarea lui Vlad Olteanu, care ar fi alunecat la faza la care a luat al doilea cartonaş galben.

"Este o înfrângere categorică în această seară, pe care trebuie să o privim ca pe o lecţie şi să nu mai facem în viitor. Din păcate, meciul a îcneput de la 1-0 pentru ei. Am crezut că ne-am revenit până la al doilea cartonaş al lui Olteanu. A alunecat, toţi am văzut. Nu putem să spunem... citeste mai mult