In incercarea de a recupera intarzierea fata de concurentii directi BMW si Mercedes, Audi si-a propus sa-si dubleze numarul de modele SUV din gama, pana in 2020. Se stie, BMW ofera X1, X3, X5, X6 si in curand va fi si X4, iar Mercedes are in gama...

Daily business, 1 Martie 2013