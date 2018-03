Peste numai o săptămână, piloții se vor reuni la Melbourne pentru prima cursă a noului sezon, iar Lewis Hamilton are deja o viziune asupra performanțelor echipelor. Pilotul echipei Mercedes afirmă că Red Bull are în prezent cel mai rapid monopost, cu atât mai mult cu cât există speculații cu privire la o îmbunătățire importanta înainte de prima cursă.

"Cred că Red Bull are potențial să aibă cel mai rapid monopost în acest moment. Au un fel de update, de o anumită magnitudine, despre care am... citeste mai mult

