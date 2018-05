Lewis Hamilton si-a trecut in cont victoria in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei de la Barcelona dupa o cursa pe care a dominat-o aproape de la un capat la altul.

Plecat din prima pozitie a grilei de start, Hamilton s-a impus in fata coechipierului sau Valtteri Bottas, Mercedes obtinand cel mai bun rezultat din 2018.

Podiumul a fost completat de Max Verstappen, pilotul olandez al echipei Red Bull, care a profitat de un al doilea pit stop neinspirat al lui Sebastian Vettel.

Cvadruplul campion mondial il depasise la start pe Bottas si ajungea pe locul doi, insa niciun moment n-a reusit sa conteste suprematia rivalilor de la... citeste mai mult