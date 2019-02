Halterofila Loredana Toma concurează la categoria 64 de kilograme, face câte două antrenamente pe zi şi ridică în jur de zece tone, iar pregătirea durează 12 luni pe an! Nu are vacanţă şi renunţă la orice ar face o tânără de vârsta ei pentru cel mai mare vis: o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Loredana face parte, alături de câţiva zeci de sportivi de la mai multe discipline, în ”Programul Samurai”, un proiect al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român de susţinere a celor cu potenţial de a cuceri medalii la JO.

Loredana Toma are 23 de ani, este triplă campioană mondială şi de şase ori cea mai bună din... citeste mai mult

acum 13 min. in Sport, Vizualizari: 9 , Sursa: Pro Sport in