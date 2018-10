Castelul Bran va sărbători în avans Halloween-ul sâmbătă, 27 octombrie 2018, începând cu orele 19:00.

„Halloween Monster Party” va prilejui experiențe de neuitat. În acest an vizitatorii se pot plimba cu liftul în Tunelul Timpului, pentru prima dată în istoria serilor de Halloween.

După explorarea tunelelor, Petrecerea de Halloween va începe jurul orei 21:00, în cortul special amenajat în Parcul Regal, urmând ca party-ul să continue până la 04:00 dimineața.

Iată atracțiile disponibile în acest an:

• Turul Nocturn al Castelului Bran (70 lei/bilet adulți, 35 lei/bilet copii)

Pe lângă decorațiunile de Halloween, evenimentul din acest an va... citeste mai mult