SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Ce şanse are Simona Halep să câştige finala Australian Open Simona Halep este favorită la casele de pariuri în finala cu Caroline Wozniacki. După ”semifinala eroică” împotriva lui Kerber, Halep a devenit principala favorită la câștigarea primului turneu de Mare Șlem al anului.

Potrivit caselor de pariuri, Simona Halep are o cotă de 1,65 la victorie, în timp ce adversara sa din finală, Caroline Wozniacki, are 2,20 pentru un eventual succes.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Mai mult, casele de pariuri văd o finală câștigată de Simona Halep în două seturi, acest rezultat având o cotă de... citeste mai mult

azi, 10:38 in Sport, Vizualizari: 37 , Sursa: Realitatea in