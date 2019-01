„A luat decizia pentru că familia este întotdeauna principală. Nu am fost dezamăgită sau supărată, am înţeles perfect. Avem o relaţie foarte bună. Vorbim aproape în fiecare zi. I-am cerut un sfat şi mi l-a dat. Am discutat şi după finalul sezonului. Evident, nu este la fel, pentru că nu mai este antrenorul meu. Dar ne leagă o mare prietenie şi asta este cel mai important. Ultimii patru ani au fost cu Darren şi au fost cei mai buni. Pot spune că este greu fără el“, a declarat sportiva.

Simona Halep a mai precizat că în ultima perioadă nu a avut probleme cu spatele. „M-am antrenat la capacitate maximă, am jucat câteva seturi, câteva meciuri. Aşa că fără durere, fără stres… Dar nu se... citeste mai mult

