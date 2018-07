Halep va juca la New Haven

Deşi iniţial Simona Halep i-a anunțat pe organizatori că nu va participa la turneul de la New Haven, ea s-a răzgândit: a cerut şi obţinut un wild-card.

Dorind să se odihnească mai mult înainte de sezonul de hard, Simona a refuzat invitația organizatorilor competiției pe care a câștigat-o în 2013 și unde era o prezență constantă în anii trecuți. Totuşi, după ce a cântărit mai bine opţiunile, constănţeanca a decis să participe. Probabil Halep a stabilit cu Darren Cahill să aibă cât mai multe meciuri în picioare pe hard înainte de US Open, pentru a nu mai acuza şocul schimbării suprafeţei, precum la Wimbledon.

„Sunt foarte bucuroasă să mă întorc aici, vă mulţumesc pentru oportunitate. Am... citeste mai mult

azi, 13:54 in Sport, Vizualizari: 43 , Sursa: Azi in