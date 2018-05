Simona Halep va juca pentru al doilea an consecutiv finala turneului Premier 5 de la Roma, împotriva Elinei Svitolina, după o victorie superbă în faţa Mariei Şarapova - a doua a carierei.

"Am fost fericită la final de meci. A fost un meci greu, dar am jucat la un nivel foarte ridicat. Cred că este unul dintre cele mai bune meciuri ale mele pe zgură, chiar dacă a fost de trei seturi. Cred că a fost un nivel super-ridicat. Este mereu dificil să joci împotriva ei. Serviciul nu a funcţionat foarte bine în primul set, dar şi ea returnează foarte bine. A fost o... citeste mai mult