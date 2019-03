Dacă după victoria din turul III cu Polona Hercog (93 WTA), Halep a spus că simte că poate reveni pe locul 1 WTA, după succesul cu Venus Williams (43 WTA), ea a subliniat un aspect pozitiv legat de jocul ei.

„Cred că am servit foarte bine şi am ştiut unde anume să trimit mingea ca să o pun în dificultate. De la primul meci de dublu de aici am început să-mi simt serviciul din ce în ce mai bun pe zi ce trece. Sunt mai încrezătoare şi când am văzut că pot câştiga game-uri uşoare cu serviciul, am căpătat şi mai multă încredere. Mai ales că Venus e, în general, o jucătoare foarte bună la retur. Asta a însemnat mult pentru mine, mă simt mult mai în siguranţă“, a explicat Halep.

