Deşi e ocupanta locului 1 mondial, Halep nu e considerată şi principala favorită la câştigarea Australian Open în viziunea caselor de pariuri.

Spre exemplu, Bwin.com consideră că Serena Williams - care s-a şi retras de la turneu între timp! - are cele mai mari şanse la trofeu, deşi americanca are un singur meci în ultimul an, cel pierdut în demonstrativul de la Abu Dhabi, la 30 decembrie, cu Ostapenko!

Halep e cotată cu a patra şansă la Australian Open, după Serena Williams, Muguruza şi Pliskova. citeste mai mult

