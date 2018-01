Simona Halep a trecut de Ying-Ying Duan (91 WTA) şi a ajuns în sferturile turneului de la Shenzhen.

După victoria de astăzi, liderul WTA a oferit o serie de declaraţii în conferinţa de presă la care a participat.

*Cred că adversara mea a jucat foarte bine în acest meci, în special în primul set, dar spre final a obosit puţin şi i-a fost greu să se mişte pe teren.

*Eu am schimbat puţin strategia după primul set, am stat mai mult pe linia de fund şi am început să lovesc mai tare.

*M-am mişcat mai bine în teren şi mi-am deschis unghiurile mai mult. Cred că aşa am reuşit să câştig meciul, după ce am pierdut primul set.

*Am foame de trofee,... citeste mai mult

