Simona Halep (4 WTA) a iesit castigatoare in sondajul pentru "lovitura anului 2016 in Fed Cup". Halep s-a aflat pe primul loc in preferintele fanilor, cu o executie din partida cu Karolina Pliskova (Cehia), in primul tur al Grupei Mondiale...

Evenimentul, 31 Decembrie 2016