Simona Halep a reuşit să rupă blestemul finalelor de Mare Şlem în ultimul act de la Roland-Garros, după ce s-a impus în dauna lui Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. La o zi după performanţa uriaşă reuşită în capitala Franţei, Halep şi antrenorul Darren Cahill au postat câte un mesaj emoţionant pe reţele de socializare.

Simona Halep: "Nu pot descrie în cuvinte cât de fericită am fost în ultimele 24 de ore. Am citit foarte de multe mesaje şi postări de pe reţele de socializare, încât am început să plâng şi nu vă pot mulţumit suficient de mult. În final am ajuns acolo unde ne-am propus. Vă transmit multă iubire"

