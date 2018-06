"Ştiam că trebuie să fiu agresivă, totul a decurs bine, am fost rapidă şi agresivă. Am avut mare încredere după primul set şi nu am renunţat, am crezut în fiecare ghem. E o mare oportunitate pentru mine, voi încerca să fiu mai bună ca anul trecut şi vom vedea ce va fi", a declarat Halep la finalul meciului, la microfonul Eurosport.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola...

