Simona Halep are un calendar destul de încărcat în luna februarie. În ultimele 19 zile, ea a călătorit în Cehia, Qatar şi Emirate şi jucat aproape fără pauză.

Deocamdată, constănţeanca de 27 de ani rezistă şi arată un joc chiar solid, însă după victoria obţinută în faţa lui Bouchard (79 WTA), ea a tras un semnal de alarmă într-un interviu acordat Digi Sport, postul care transmite Dubai Tennis Championship în România.

Ce a spus Simona Halep?

*Să spunem că mă simt OK, nu bine. Dar e normal. Am avut atâtea meciuri şi toate au fost dificile. Iar faptul că am venit de la Fed Cup m-a obosit puţin din punct de vedere mental. O să încerc să dau totul pe teren, apoi vedem... citeste mai mult

