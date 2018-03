După US Open 2017 şi Australian Open 2018, acum cei care se ocupă de French Open au dezvăluit că ediţia din acest an (27 mai – 10 iunie) va beneficia de o creştere de 8% a premiilor. Astfel, dacă anul trecut miza financiară a duelului Halep – Ostapenko din finală a fost de 2,1 milioane de euro, acum trofeul de la French Open o să valoreze cu 100.000 de euro mai mult.

Turul I îţi aduce o mică avere Directorul turneului de la Roland Garros, Guy Forget, a mai anunţat că potul total al premiilor va creşte de la 36 de milioane de euro în 2017 la 39,2 milioane de euro în acest an. Cele mai spectaculoase creşteri vor fi pentru calificări şi pentru primele runde... citeste mai mult

