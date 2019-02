Jucătoarea română Simona Halep (3 WTA) a fost la finalul săptămânii trecute la Brașov, acolo unde a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre obiectivele pe care le are în acest an.

„În tenis, cu cât câștigi mai mult cu atât e mai bine. Am câștigat un Grand Slam și mi-aș dori să mai câștig unul. Dar obiectivul meu principal e să facem treabă bună la Fed Cup anul acesta. Nu va fi ușor, dar putem visa la trofeul cel mare. Avem o echipă foarte mare. Performanța nu e deloc ușoară. Vine cu multe responsabilități. Este minunat când poți atinge cel mai înalt nivel. Sportul acesta mi-a oferit foarte multe momente frumoase,... citeste mai mult

