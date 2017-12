Turneul de la Shenzhen (31 decembrie - 6 ianuarie) are o miză importantă pentru Halep! Pentru a fi sigură că rămâne pe locul 1 WTA, Simona trebuie să câştige trofeul, iar sorţii au fost blânzi cu jucătoarea din Constanţa.

Halep are doar 40 de puncte în faţa urmăritoarei Garbine Muguruza, care debutează în noul an la Brisbane, şi numai 160 de puncte înaintea Carolinei Wozniacki - joacă la Auckland în prima săptămână din 2018, aşa că sportiva noastră nu îşi permite paşi greşiţi la Shenzhen. Mai ales... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Pro Sport in