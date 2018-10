Simona Halep a cedat fizic la capătul unui sezon în care a jucat aproape la foc automat, momentul culminant fiind la Rogers Cup şi Cincinnati, atunci când a bifat zece partide, între 9 şi 19 august.

Constănţeanca acuză şi o oboseală mentală, motiv pentru care, potrivit Digi Sport, deocamdată, nu mai vrea să audă de tenis.

Ce a spus Halep?

*E exclus să mă operez, am nevoie de o pauză de 3-4 săptămâni, voi merge acasă şi voi face multă gimnastică şi fizioterapie. Încă am un mare regret că nu joc la Singapore, dar nu mă voi uită nici măcar un minut la turneu.

