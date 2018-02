Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, aseară, după ce a învins-o în sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4.

Halep (26 de ani) s-a impus într-o oră şi 22 de minute în faţa unei adversare de 18 ani, care ocupă locul 48 în clasamentul WTA.

„Azi (n.r. - ieri) a fost mult mai rău decât ieri (n.r. - joi) şi din această cauză am luat decizia să mă retrag. Nu e simplu, dar am vorbit cu doctorul meu şi mi-a spus că nu am suficient timp să mă refac. Am stat în repaos doar câteva zile şi îmi trebuie mult mai mult. RMN-ul arată că am lichid şi... citeste mai mult