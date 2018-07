Simona Halep a revenit în ţară după eliminarea de la Wimbledon. Pe aeroport, liderul mondial a spus că n-a reuşit să-şi impună jocul la All England Club, motiv pentru care a cedat încă din turul III. Românca a fost aşteptată de câteva zeci de fani la revenirea în ţară.

"Da, cu siguranţă a fost mai puţin bine că n-am avut un meci înainte, dar a fost şi bine, pentru că n-am avut timp să am meciuri, că am mers spre finală la Rolad Garros. Nu poţi să le ai pe toate. M-am simţit bine, a fost bucurie foarte mare că am câştigat la Roland Garros. Am fost super concentrată pe Wimbledon, dar suprafaţa e dificilă şi n-am prea reuşit să-mi fac... citeste mai mult

acum 9 min. in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Pro Sport in