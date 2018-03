Simona Halep a suferit enorm, dar eforturile sale au fost răsplătite cu o calificare muncită în optimile de la Indian Wells. Imediat după terminarea partidei care a durat două ore şi cinci minute, liderul WTA a acordat un interviu chiar pe teren, transmis de Digi Sport, postul care televizează turneul de la Indian Wells în România. Ce a spus? *Mult respect pentru ea, e o jucătoare extraordinară şi top spin-ul ei e foarte greu de returnat. Am avut ceva probleme în al doilea set, dar am vrut doar să rămân în joc, să lupt până la final. Când am câştigat setul al doilea, m-am gândit că am o şansă mare... citeste mai mult

