Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, miercuri, după calificarea în semifinalele French Open, că toate confruntările sale cu Angelique Kerber au fost intense şi că la meciul din sferturile Rolamd Garros la început a încercat să facă prea mult, însă după ce a schimbat tactica lucrurile au mers în favoarea ei.

“Fiecare meci pe care îl disput cu ea este intens. După primul set am rămas puternică, nu am renunţat. Am ratat mult la începutul meciului. Am încercat să fac prea mult. Apoi am schimbat tactica... citeste mai mult

