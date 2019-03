Simona Halep a trecut de Polona Hercog (93 WTA), fără să strălucească, în turul III de la Miami Open.

Victoria înseamnă că, în continuare, constănţeanca de 27 de ani are două variante pentru a reveni pe primul loc mondial:

*Ajunge în finală, cu condiţia ca Petra Kvitova să nu ajungă în ultimul act. *Câştigă turneul de la Miami şi are asigurat locul 1 WTA, atunci când va fi publicat următorul clasament.

La acest aspect a făcut referire şi Simona, imediat după terminarea meciului cu Polona Hercog, transmis de Digi Sport.

Ce a spus Simona Halep?

*A fost un meci dificil, ea a jucat incredibil. Amândouă ne-am ridicat nivelul şi pe final am jucat mult mai bine decât la început. Această... citeste mai mult

